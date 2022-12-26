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Эргин Атаман: «Если слова — серебро, то молчание — золото»

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман после поражения от «Фенербахче» (90:93 ОТ) в чемпионате Турции сделал короткое заявление.

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