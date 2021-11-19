День ракетных войск и артиллерии отметили в Уссурийске. На торжественном построении благодарственными письмами краевого парламента были награждены военнослужащие 305 артиллерийской бригады, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.