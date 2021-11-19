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День ракетных войск и артиллерии отметили в Уссурийске

День ракетных войск и артиллерии отметили в Уссурийске

День ракетных войск и артиллерии отметили в Уссурийске. На торжественном построении благодарственными письмами краевого парламента были награждены военнослужащие 305 артиллерийской бригады, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

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