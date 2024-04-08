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Самые опасные места во время половодья на Северо-Западе

Самые опасные места во время половодья на Северо-Западе

На территории Северо-Запада местные власти ежегодно и с переменным успехом ведут борьбу с паводками. Для этого очищают русла рек, подготавливают места для временного размещения людей, завозят продукты на случай, если вода перекроет дороги, откачивают воду и вводят режим повышенной готовности.

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