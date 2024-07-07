График посадок на огороде по лунному календарю в июле 2024 года: в какие дни месяца лучше сеять, а когда нужно заняться сбором урожая Ольга БезродняяПосевной календарь помогает огородникам сориентироваться во времени для посева семян, прополки сорняков, рыхления и других видов работ на участке.