В играх "Дети Приморья" будут участвовать более 30 юных спортсменов Уссурийска

В первых зимних Международных спортивных играх "Дети Приморья" (0+) от Уссурийска будут выступать ребята от 10 до 16 лет в следующих видах спорта: керлинг, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек, хоккей и фиджитал-хоккей, совмещающий виртуальный и реальный спорт, сообщает ИА UssurMedia в пресс-службе администрации УГО.