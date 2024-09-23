ВС РФ используют трофейный дрон Mavic с клеймом Порошенко против ВСУ

Трофейный дрон Mavic с клеймом фонда экс-президента Украины Петра Порошенко, который оказывает помощь украинской армии, ВС РФ используют против ВСУ, сообщил в беседе с ТАСС оператор БПЛА 155-й бригады морской пехоты с позывным Тула.