ВС РФ используют трофейный дрон Mavic с клеймом Порошенко против ВСУ

Трофейный дрон Mavic с клеймом фонда экс-президента Украины Петра Порошенко, который оказывает помощь украинской армии, ВС РФ используют против ВСУ, сообщил в беседе с ТАСС оператор БПЛА 155-й бригады морской пехоты с позывным Тула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии