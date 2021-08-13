Слабых бьют: почему издевались над нашими спортсменами в Токио

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯСпортСлабых бьют: почему издевались над нашими спортсменами в Токио Самая скандальная Олимпиада в Токио завершилась, как и ожидалось, показательным лишением и без того униженных русских.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПетросовЭти все безобразия происходят от того, что подавляющее большинство чиновников занимают не свои места. А когда человек не своём месте, он всего "опасается", боится.Юрий Кушнареввряд ли дело просто в сохранении места.Это ведь хлебное место.И переживают они не за честь страны(хотя на публике пяткой себя бьют,якобы патриоты),а за возможную потерю барышей от государства,рекламы,спонсоров и т.дКомментировать
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