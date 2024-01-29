Авторы отечественной ролевой игры “Смута” показали ночную версию Нижнего Н...

Авторы отечественной ролевой игры “Смута” показали ночную версию Нижнего Новгорода с исправленными факеламиРазработчики из студии Cyberia Nova на днях представили обзорное видео “Смуты”, в котором впервые показали один из главных городов игры – Нижний Новгород.