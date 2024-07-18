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53-летняя телезвезда опубликовала фото в бикини

53-летняя телезвезда опубликовала фото в бикини

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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