Суд арестовал замминистра обороны РФ (ВИДЕО)

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца фигурантов по делу о получении взятки. Следствие полагает, что заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами в ходе организации подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
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