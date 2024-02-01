Какой сегодня, 2 февраля 2024 года, отмечают праздник: победа в Сталинградской битве, День сурка, День болот и другие интересные события для мира Ирина ЛысенкоГражданам будет интересно узнать, какие важные праздники отмечаются в пятницу, 2 февраля 2024 года.