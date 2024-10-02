Почти полтора года этот городок довольно эффективно оборонялся, и немало наших бойцов сложили головы у его стен, не продвинувшись ближе соседней Павловки.
От чего «посыпался» Угледар
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлы уже визжат что угледар маленький городок и Россия столько вбухала в его освобождение мол оноттого не стоило.
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10 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
" понимая, что мясные штурмы – дело хоть и необходимое, но нехитрое,"- афтыр ты немного "того" или просто дурак?!
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9 час.
Александр _
Зачем вообще штурмовать города "в лоб"? Это сразу было не понятно.
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8 час.
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