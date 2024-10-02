Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Ну что, низкосрущий тушканчик, просрался, полегчало?Иран прорвал изра...
  • Искандер
    Старая история. В 1956м Табаки-Израиль напал на Египет, два Шерхана - Великобритания и Франция поддержали нападение. ...В одиночку не спр...
  • Александр _
    Зачем вообще штурмовать города "в лоб"? Это сразу было не понятно.От чего «посыпалс...

От чего «посыпался» Угледар

От чего «посыпался» Угледар

Почти полтора года этот городок довольно эффективно оборонялся, и немало наших бойцов сложили головы у его стен, не продвинувшись ближе соседней Павловки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлы уже визжат что угледар маленький городок и Россия столько вбухала в его освобождение мол оноттого не стоило.
Ответить
10 час.
seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич
&quot; понимая, что мясные штурмы – дело хоть и необходимое, но нехитрое,&quot;- афтыр ты немного &quot;того&quot; или просто дурак?!
Ответить
9 час.
Александр _
Зачем вообще штурмовать города &quot;в лоб&quot;? Это сразу было не понятно.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх