От чего «посыпался» Угледар

АЛЕКСАНДР Крымский Хохлы уже визжат что угледар маленький городок и Россия столько вбухала в его освобождение мол оноттого не стоило.

seva_tanks Севостьянов Константин Никлаевич " понимая, что мясные штурмы – дело хоть и необходимое, но нехитрое,"- афтыр ты немного "того" или просто дурак?!