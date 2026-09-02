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Межзвёздная комета Борисова меняла химический состав по мере приближения к Солнцу — такого не видели у других комет

Межзвёздная комета Борисова меняла химический состав по мере приближения к Солнцу — такого не видели у других комет

Учёные связывают необычное поведение с эрозией изменённого поверхностного слоя Астрономы Обсерватории Лоуэлла (Lowell Observatory) проследили за межзвёздной кометой 2I/Borisov в последние месяцы 2019 года и обнаружили крайне необычное изменение её химического состава.

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