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Форвард «Монреаля» Галлахер о 3-0 с «Виннипегом»: «Надо сделать так, чтобы соперник не получил никакой надежды»

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер прокомментировал ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (3-0), «Мы знаем, что набрали хороший темп, но у нас за плечами есть опыт серии первого раунда, так что мы знаем, как быстро все может измениться.

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