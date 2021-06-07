Форвард «Монреаля» Галлахер о 3-0 с «Виннипегом»: «Надо сделать так, чтобы соперник не получил никакой надежды»

Нападающий «Монреаля» Брендан Галлахер прокомментировал ход серии 2-го раунда Кубка Стэнли против «Виннипега» (3-0), «Мы знаем, что набрали хороший темп, но у нас за плечами есть опыт серии первого раунда, так что мы знаем, как быстро все может измениться.