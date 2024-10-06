"Спорт невозможно обмануть": Артур Айвазян о судьбе олимпиад

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Современное олимпийское движение сегодня разрушается изнутри и теряет смысл, потому само себя изживет, так как спорт невозможно обмануть: здесь приветствуют честную борьбу.
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