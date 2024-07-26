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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин подтвердил, что «Уорриорз» работают над возможными обменами

По словам форварда «Голден Стэйт», клуб продолжает вести работу над возможными обменами. «Мы как раз собирались провести несколько сделок на прошлой неделе.

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