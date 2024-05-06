Государство Израиль: военные расходы и путь к катастрофе

Из сообщений израильской прессы в начале этого года: «Министерство финансов Израиля предложило израильскому правительству увеличить бюджетные расходы на оборону и безопасность на 55 млрд шекелей, еще 13,4 млрд шекелей будет выделено на гражданские нужды, возникшие непосредственно в результате войны.