Государство Израиль: военные расходы и путь к катастрофе

Из сообщений израильской прессы в начале этого года: «Министерство финансов Израиля предложило израильскому правительству увеличить бюджетные расходы на оборону и безопасность на 55 млрд шекелей, еще 13,4 млрд шекелей будет выделено на гражданские нужды, возникшие непосредственно в результате войны.
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