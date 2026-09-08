Financial Times: судоходные законы мира утратили эффективность

Financial Times сообщает, что законы, защищающие мировое судоходство, утратили актуальность. Бриан Весел из Consultative Shipping Group подчеркивает угрозу для торговли из-за структурных изменений и нестабильности в судоходной отрасли.
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