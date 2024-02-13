Сотрудники полиции и банка предотвратили хищение более одного миллиона рублей у жительницы Ростовской области

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обратились работники местного отделения банка и сообщили о том, что 49-летнюю женщину, которая пришла в офис организации, как им кажется, пытаются обмануть мошенники.
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