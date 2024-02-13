Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    дураков много - всем мозги не вправишьСотрудники полици...
  • Ингерман Ланская
    ай-яй-яй, последние 500 тыщ у бедных пенсов выманил😂Оперативники угол...
  • Игорь Петров
    Не удивительно! Опять дикие животные из ближнего зарубежья... Их пора отстреливать.Оперативниками за...

Сотрудники полиции и банка предотвратили хищение более одного миллиона рублей у жительницы Ростовской области

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Каменский» обратились работники местного отделения банка и сообщили о том, что 49-летнюю женщину, которая пришла в офис организации, как им кажется, пытаются обмануть мошенники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
дураков много - всем мозги не вправишь
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх