Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Иосиф Сталин и его дочь: почему Светлана сбежала в США

6 марта 1967 года такси остановилось у ворот американского посольства в Нью-Дели. Из машины вышла женщина с маленьким чемоданом в руках, поднялась по мраморной лестнице и нажала кнопку звонка.

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