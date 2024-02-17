В миллеровском казачьем кадетском техникуме прошел турнир по настольному теннису

В день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в студенческом спортивном клубе «Пересвет» Миллеровского казачьего кадетского профессионального техникума прошел турнир по настольному теннису, посвященный этой памятной дате.
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