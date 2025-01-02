БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хочешь угробить флот — отремонтируй крейсер по-американски!

Хочешь угробить флот — отремонтируй крейсер по-американски!

Модернизация американских крейсеров — урок того, как не следует проводить такую программу. В Америке многие в Конгрессе (а именно там отвечают за обороноспособность страны) многие просто в шоке: за те деньги, которые были потрачены на продление срока службы трёх модернизированных крейсеров, ВМС могли бы почти полностью купить два новых эсминца типа «Арли Берк».

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