Военное обозрение

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Польская компания недопоставила ВСУ вооружений, боеприпасов и другого оборудования на несколько десятков миллионов евро

Польская компания недопоставила ВСУ вооружений, боеприпасов и другого оборудования на несколько десятков миллионов евро

На Украине начинают потихоньку вскрывать серые схемы, по которым ведомство Алексея Резникова снабжало украинскую армию всем необходимым по завышенным ценам, часть выручки перекладывая в свой карман.

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