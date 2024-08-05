ФСБ РФ в Тюмени задержала двух приверженцев запрещенной в России организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ во взаимодействии со Следственным комитетом (СК) и МВД России пресекли деятельность канала ресурсного обеспечения запрещенной в России международной террористической организации (МТО) на территории Тюменской области.
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