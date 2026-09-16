Исследование доказало влияние изменения рациона на биологический возраст пожилых людей

Новое исследование Сиднейского университета выявило, что изменение соотношения жиров, углеводов и белков в рационе всего за четыре недели способно вызвать сдвиги в физиологических показателях, связанных с биологическим возрастом, у людей в возрасте от 65 до 75 лет.
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