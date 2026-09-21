Петр Гуменник выразил недоумение своим местом в запасных на Гран-при

Фигурист Петр Гуменник, 24 года, выразил недоумение из-за своего второго места в списке запасных участников на серию Гран-при ISU.
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