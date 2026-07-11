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День рыбака с фестивалем песочных скульптур и концертом проходит в Тазовском

День рыбака с фестивалем песочных скульптур и концертом проходит в Тазовском

В поселке Тазовский 11 июля масштабно празднуют один из главных ямальских праздников — День рыбака. На берегу реки Таз для северян подготовили насыщенную программу с гастрономическими конкурсами, экстремальными шоу и национальным колоритом, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».

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