День рыбака с фестивалем песочных скульптур и концертом проходит в Тазовском

В поселке Тазовский 11 июля масштабно празднуют один из главных ямальских праздников — День рыбака. На берегу реки Таз для северян подготовили насыщенную программу с гастрономическими конкурсами, экстремальными шоу и национальным колоритом, сообщил корреспондент «Ямал-Медиа».
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