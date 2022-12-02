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Молдавия призвала вывести войска РФ из Приднестровья

Молдавия призвала вывести войска РФ из Приднестровья

Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску призвал вывести войска РФ из Приднестровья. Он также заявил о необходимости ликвидировать склад с боеприпасами, который остается на территории этой непризнанной республики еще с советских времен.

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