Молдавия призвала вывести войска РФ из Приднестровья

Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску призвал вывести войска РФ из Приднестровья. Он также заявил о необходимости ликвидировать склад с боеприпасами, который остается на территории этой непризнанной республики еще с советских времен.
Вице-премьер и глава МИД Молдавии Нику Попеску призвал вывести войска РФ из Приднестровья. Он также заявил о необходимости ликвидировать склад с боеприпасами, который остается на территории этой непризнанной республики еще с советских времен.
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