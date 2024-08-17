Сотрудники полиции Башкортостана почтили память погибших товарищей

Двенадцать лет назад, 17 августа 2012 года, в Грозненском районе в селе Алхан-Кала группа из четырех сотрудников МВД по Республике Башкортостан возвращалась после несения службы на контрольно-пропускном пункте.
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