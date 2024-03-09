Минстрой РФ изменил индексы сметной стоимости строительства

Минстрой РФ опубликовал письмо №12389-АЛ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на I квартал 2024 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ».
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