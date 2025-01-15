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Недовольны Трампом: В правительстве Израиля зреет бунт

Недовольны Трампом: В правительстве Израиля зреет бунт

Решение избранного президента Дональда Трампа добиваться немедленного прекращения огня и соглашения о заложниках в секторе Газа будет иметь значительные последствия для израильской политики, особенно в рамках правого, национально ориентированного  сектора правительственной коалиции.

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