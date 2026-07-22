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КПРФ предлагает ввести "Яшинскую карту" для оплаты занятий спортом

КПРФ предлагает ввести "Яшинскую карту" для оплаты занятий спортом

Депутаты от КПРФ в Госдуме предложили ввести новую программу, которая повысит доступность спорта для детей в России, и назвать ее по аналогии с "Пушкинской картой" "Яшинской картой" — именем легендарного футбольного вратаря.

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