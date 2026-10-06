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МОСИНФОРМ

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Свыше 55 млн пассажиров перевезли электрички между Москвой и Тверью с января

Свыше 55 млн пассажиров перевезли электрички между Москвой и Тверью с января

За первые девять месяцев 2026 года пригородные поезда на направлении Москва — Тверь — Москва перевезли 55,9 миллиона пассажиров.

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