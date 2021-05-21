На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший снегоболотоход «Алеут»

На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший снегоболотоход «Алеут»

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего вездехода высокой проходимости, возможностями в преодолении сложных участков дороги и его предназначение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх