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Усиление государственного контроля с помощью дронов: кого затронут изменения с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года в России вступают в силу изменения, которые существенно расширяют возможности государственного контроля за использованием земель.

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