Глава Mercedes-Benz: «В будущем будет два S-класса — с ДВС и электрический»

Следующее поколение Mercedes-Benz S-Class и EQS будет объединено под одним названием в рамках усилий немецкого бренда по достижению паритета между линейками электромобилей и автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.
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