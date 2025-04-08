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Самолет Ан-24 экстренно вернулся в Иркутск из-за неисправности: все в безопасности

Самолет Ан-24 экстренно вернулся в Иркутск из-за неисправности: все в безопасности

Самолёт Ан-24, выполнявший рейс "Иркутск – Ленск", был вынужден вернуться в аэропорт после вылета из-за технической неисправности.

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