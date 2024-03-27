Минобороны: в Польше приостановлены все учения после гибели пятого спецназовца

Министерство обороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений с использованием взрывчатых веществ и военной техники на территории страны из-за гибели военнослужащего войск специального назначения во время занятий по горной подготовке в Татрах.
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