Кино: В их талан не верили, но они добились успеха: 11 детей известных советских актёров, которые пошли по стопам родителей

Советское время подарило зрителям множество замечательных фильмов и ярких, талантливых актёров. Их дети с раннего возраста слышали разговоры о сценариях за семейным ужином, видели, как родители репетируют перед зеркалом, и знали, что такое пробы.
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