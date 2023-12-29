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Глава ВЦИОМа Федоров сообщил о своем восприятии судьбы Пригожина для России

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров выразил убеждение в том, что гибель предпринимателя и основателя частной военной компании (ЧВК) “Вагнер” Евгения Пригожина стала весьма значимым событием для России.

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