Забытый корнеплод, который даст фору моркови. 7 причин выращивать на своём участке

Вчера с подругой были на рынке, и она меня спросила: "Это что за белая морковка такая крупная?" И я в который раз объяснила, что это пастернак — удивительный корнеплод, о котором многие незаслуженно забыли.
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