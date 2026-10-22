Сразу после визита Стива Уиткоффа в Москву и переговоров с Владимиром Путиным, актер Владимир Зеленский сменил амплуа.
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Плачет? А почему молчит перед прессой, что Украина первая начала бомбить самолетами Донбасс мирных жителей. сколько детей убил этот кровавый клоун??????????