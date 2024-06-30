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Посол Бикантов рассказал о переговорах по созданию русской военной базы в ЦАР

Посол Бикантов рассказал о переговорах по созданию русской военной базы в ЦАР

Россия и Центральноафриканская Республика продолжают обсуждать создание русской военной базы. Об этом посол Москвы в Банги Александр Бикантов 30 июня рассказал "РИА Новости".

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