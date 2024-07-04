В МИД России прокомментировали публикацию Telegraph о поставках F-16 Киеву

Иронический комментарий по поводу статьи о высокой вероятности уничтожения истребителей F-16 по прибытии на территорию бывшей УССР опубликовал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник 4 июля в своем Telegram-канале.
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