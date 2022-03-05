Тренер «Интера» Фаррис перед «Ливерпулем»: «Отыграться будет нелегко, но хотим показать хороший футбол»

Тренер «Интера» Массимилиано Фаррис высказался перед ответным матчем с «Ливерпулем». В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов миланский клуб уступил мерсисайдцам дома со счетом 0:2.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх