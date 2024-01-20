Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ускова
    ОНИ ПРИШЛИ УБИВАТЬ, ПРИШЛИ ОБДУМАННО!!"!жалости быть не может"200 или плен, и ...
  • Кот Рыжый
    Именно на начальном этапе, проявить твёрдость и даже =излишнюю= жестокость, по отношению к женщинам-воякам! Не надо о..."200 или плен, и ...
  • Александр Бабин
    Дон ещё в Чечне наших ребят убивали.Зеля пошёл на перевыполнение плана.Ему команда была -до последнего украинца а он ..."200 или плен, и ...

"Рыбалка закрыта?" Наши не пустят англов за треской в свои воды

"Рыбалка закрыта?" Наши не пустят англов за треской в свои воды

АМАРАНТ "Не имеете права!" Лондон негодует из-за аннулирования договора от 1956. Сотни тысяч тонн рыбы ловили в наших водах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Сазонов
Это всего лишь ньюанс и хотелось бы знать,сколько у нас ещё есть(пусть будет мягко сказано)разного рода неблагоприятных и совсем ненужных нашей стране таких &quot;договоров&quot;.И вообще мы как были,так и остаёмся&quot;богатыми задним умом&quot;.Западу и той же Великобритании приходится просто выискивать тем меры наказания для нашей страны и если  они находят что-то,то тут-же это применяют и применяют без всяких оговорок и на полную силу.А мы всё сидим и рядим и пытаемся сделать так,что бы овцы были целы и волки сыты.Скорее всего спасибо тому,кто в архивах &quot;выкопал&quot;унижающий для нашей страны договор и мы наконец-то опомнились!.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх