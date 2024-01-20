"Рыбалка закрыта?" Наши не пустят англов за треской в свои воды

Анатолий Сазонов

Это всего лишь ньюанс и хотелось бы знать,сколько у нас ещё есть(пусть будет мягко сказано)разного рода неблагоприятных и совсем ненужных нашей стране таких "договоров".И вообще мы как были,так и остаёмся"богатыми задним умом".Западу и той же Великобритании приходится просто выискивать тем меры наказания для нашей страны и если они находят что-то,то тут-же это применяют и применяют без всяких оговорок и на полную силу.А мы всё сидим и рядим и пытаемся сделать так,что бы овцы были целы и волки сыты.Скорее всего спасибо тому,кто в архивах "выкопал"унижающий для нашей страны договор и мы наконец-то опомнились!.