Вступая в отношения с мужчиной, мы так или иначе соприкасаемся с его прошлой жизнью.

Прошлое наших возлюбленных нас всегда интересует на том или ином этапе отношений, но ситуация особенно усложняется, если партнер испытывал сильные чувства к бывшему возлюбленному, и расставание было болезненным для обоих.
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