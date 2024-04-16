В Ивановской области 19 и 20 апреля объявлены днями проведения общеобластной весенней уборки территорий

<p> В Ивановской области мероприятия общеобластного субботника пройдут 19 и 20 апреля. Губернатор региона Станислав Воскресенский поставил задачу главам городов и районов по своевременной организации весенней уборки территорий.
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