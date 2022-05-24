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Идея о том, что принятие Украины в Евросоюз займёт несколько ДЕСЯТКОВ лет (во Франции пока говорят о 20)

Идея о том, что принятие Украины в Евросоюз займёт несколько ДЕСЯТКОВ лет (во Франции пока говорят о 20)

Идея о том, что принятие Украины в Евросоюз займёт несколько ДЕСЯТКОВ лет (во Франции пока говорят о 20), которую в Прибалтике интерпретируют, как недостаток политической воли европейского начальства, на самом деле точнее точного повторяет старинную притчу о Ходже Насреддине, эмире Бухарском и любимом ишаке эмира, которого Ходжа за изрядную сумму подрядился выучить читать Коран под страхом смертной казни, когда и если четвероногий не посрамит в итоге этого процесса эмирских улемов и факихов.

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