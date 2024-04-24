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Царьград

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  • Валентин Поляков
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Бетонная стена обрушилась под Екатеринбургом и разбила иномарку

Бетонная стена обрушилась под Екатеринбургом и разбила иномарку

В ночь на 23 апреля в Березовском бетонная стена рухнула и раздавил стоящий рядом автомобиль.Мэр Евгений Писцов в своем Telegram-канале раскрыл подробности инцидента с рухнувшей опорной стенкой Птичьей горки.

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