Бетонная стена обрушилась под Екатеринбургом и разбила иномарку

В ночь на 23 апреля в Березовском бетонная стена рухнула и раздавил стоящий рядом автомобиль.Мэр Евгений Писцов в своем Telegram-канале раскрыл подробности инцидента с рухнувшей опорной стенкой Птичьей горки.
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